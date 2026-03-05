Terribile incidente in tangenziale tra Torino e Collegno | tamponamento tra due auto un morto

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla tangenziale nord tra Torino e Collegno, all'altezza dello svincolo di corso Regina Margherita. Due vetture sono state coinvolte in un tamponamento, provocando la morte di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo le ferite sono risultate fatali. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un terribile incidente è avvenuto all'alba di oggi, giovedì 5 marzo 2026, in tangenziale nord. All'altezza dello svincolo di corso Regina Margherita, a cavallo tra i territori comunali di Torino e Collegno, in direzione sud Savona-Piacenza, si sono tamponate due auto. Il conducente di una Toyota Yaris è stato trovato privo di vita a bordo del veicolo, mentre quello della seconda vettura è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza, in condizioni non gravi, all'ospedale Maria Vittoria dai sanitari del 118 Azienda Zero. La circolazione è rimasta completamente bloccata. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, che indagano sulla dinamica precisa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Incidente in tangenziale a Collegno: scontro tra due auto e un furgone, traffico nel caosTangenziale nel caos nella mattinata di oggi, giovedì 19 febbraio 2026, a causa di un incidente avvenuto in direzione nord Milano-Aosta poco prima... Incidente in tangenziale a Collegno: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiata. Traffico nel caosUn incidente ha mandato nel caos la tangenziale nord nel tardo pomeriggio e nella prima serata di oggi, venerdì 16 gennaio 2026. Tutto quello che riguarda Terribile incidente. Temi più discussi: Terribile incidente in tangenziale tra Torino e Collegno: tamponamento tra due auto, un morto; E’ Susanna Tinelli la vittima del terribile incidente di Montichiari; Incidente al cantiere della tangenziale: auto sterza per evitare l’impatto, ferito un operaio; Tram deraglia in centro a Milano, un morto e 39 feriti: Sembrava un terremoto, è stato terribile. Incidente sulla Tangenziale di Napoli: oltre 2 chilometri di coda all'uscita Agnano in direzione PozzuoliGrave incidente sulla Tangenziale di Napoli avvenuto questa mattina, 4 marzo, poco dopo le ore 9:30, quando, al chilometro 7 in direzione Pozzuoli, poco prima dell’uscita ... ilmattino.it Maxi-incidente in Tangenziale a Napoli scontro tra bus e due tir: 2 km di coda e feritiMattinata di passione per gli automobilisti napoletani. Intorno alle 9:30 di oggi, 4 marzo, un violento impatto ha coinvolto tre mezzi pesanti lungo la Tangenziale di Napoli, mandando in tilt la viabi ... ilcrivello.it Aveva 31 anni il ragazzo coinvolto ieri nel terribile incidente auto moto ad Andria. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Oggi è giunta la notizia della sua morte, in ospedale. Pare tornasse dal lavoro - facebook.com facebook Terribile incidente di notte sulla SS73. Ci sono cinque feriti in condizioni gravi x.com