Terribile incidente in tangenziale tra Torino e Collegno | tamponamento tra due auto un morto

Da torinotoday.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla tangenziale nord tra Torino e Collegno, all'altezza dello svincolo di corso Regina Margherita. Due vetture sono state coinvolte in un tamponamento, provocando la morte di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo le ferite sono risultate fatali. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un terribile incidente è avvenuto all'alba di oggi, giovedì 5 marzo 2026, in tangenziale nord. All'altezza dello svincolo di corso Regina Margherita, a cavallo tra i territori comunali di Torino e Collegno, in direzione sud Savona-Piacenza, si sono tamponate due auto. Il conducente di una Toyota Yaris è stato trovato privo di vita a bordo del veicolo, mentre quello della seconda vettura è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza, in condizioni non gravi, all'ospedale Maria Vittoria dai sanitari del 118 Azienda Zero. La circolazione è rimasta completamente bloccata. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo, che indagano sulla dinamica precisa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

