Nel giardino dell’Acciaiolo sono stati installati nuovi giochi per bambini, parte di un intervento di riqualificazione delle aree verdi comunali. L’amministrazione ha avviato un progetto di rinnovo delle zone attrezzate, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e renderli più accessibili per le famiglie. L’intervento comprende anche lavori di sistemazione e miglioramento delle infrastrutture presenti nell’area.

Giardino dell’Acciaiolo, ecco i nuovi giochini. L’amministrazione sta portando avanti il rinnovo delle aree verdi attrezzate, un progetto volto a rendere la città più verde, accogliente e fruibile per grandi e piccoli. Su via Acciaiolo c’era necessità di sistemare le giostrine, ormai logore e insicure, tanto che per diversi mesi sono rimaste transennate. Oltre ai cittadini, il caso era diventato anche politico con un’interrogazione presentata dalla consigliera di Scandicci Civica, Camilla Mugnaioni (in foto). L’atto era stato respinto, ma proprio perché era stata messa in ponte la manutenzione. In questi giorni i lavori sono in corso. Per questo l’area giochi è interdetta al pubblico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giardino dell’Acciaiolo, nuovo look: "Un intervento per le famiglie"

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