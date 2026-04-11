Scandicci si rinnova l’area giochi di via dell’Acciaiolo

Il Comune di Scandicci ha avviato un nuovo intervento di rinnovo per l’area giochi di via dell’Acciaiolo, inserendosi in un piano più ampio di riqualificazione delle zone verdi attrezzate della città. Dopo aver completato lavori in diversi parchi e giardini, si prosegue con il rinnovamento di questa specifica area, che era in attesa di interventi di aggiornamento e miglioramento. I lavori sono in corso e interesseranno le strutture e le superfici dell’area giochi.