Renate Inter U23 2-1 per i padroni di casa | esce sconfitta la formazione di Vecchi

Renate Inter U23 ha perso 2-1 contro i padroni di casa, a causa di un gol decisivo segnato negli ultimi minuti. La partita si è giocata alle 17:30 e ha visto i nerazzurri tentare più volte di pareggiare, ma senza successo. I giocatori di Vecchi hanno mostrato impegno, anche se hanno subito le ripartenze avversarie. La sconfitta riflette alcune difficoltà difensive evidenziate durante l’intero incontro. La squadra tornerà in campo la prossima settimana per migliorare le prestazioni.

Inter News 24 Renate Inter U23 in campo oggi alle ore 17:30 sul campo del Renate, il resoconto del match e gli aggiornamenti sulla seconda squadra. Non solo la prima squadra impegnata sul campo del Lecce, in queste ore è andata in scena anche la gara dell'Inter under 23. La seconda squadra nerazzurra era impegnata a Renate nella 28esima giornata del girone A di Serie C. Sfida terminata sul risultato di 2-1. Il resoconto del match tra Renate ed Inter U23. A sbloccare il risultato sono stati i padroni di casa grazie alle rete di Bonetti arrivata al 14?, la risposta ospite c'è al minuto 55 grazie al gol di Berenbruch, classe 2005 che può vantare qualche minuto anche con i grandi.