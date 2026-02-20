Altra sconfitta per l’Inter Primavera | a Frosinone finisce 5-4 per i padroni di casa

L’Inter Primavera ha perso ancora una partita, questa volta contro il Frosinone, con un risultato di 5-4. La sfida si è giocata a Ferentino, dove i padroni di casa hanno segnato il gol decisivo negli ultimi minuti. La partita è stata ricca di errori e continui ribaltamenti di risultato, coinvolgendo gli spettatori in un match emozionante e imprevedibile. La squadra di Inzaghi dovrà ora riflettere su questa sconfitta.

Succede davvero di tutto a Ferentino nella sfida tra Frosinone e Inter Primavera. Alla fine la spuntano i padroni di casa con un clamoroso 5-4 al termine di una partita folle, segnata da errori, rimonte e colpi di scena continui. Da segnalare, prima ancora della cronaca, le condizioni tutt'altro che ottimali del terreno di gioco, che hanno inciso non poco sull'andamento del match. L'avvio è da incubo per i nerazzurri. Dopo appena due minuti Gori porta avanti il Frosinone approfittando di una disattenzione di Della Mora. Al 9' arriva addirittura il raddoppio: Farronato esce in maniera scriteriata a circa 35 metri dalla porta, scivola e spalanca la strada allo stesso Gori che deposita a porta vuota per il 2-0.