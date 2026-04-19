Ghiaccio sull’A14 | caos e asfalto bianco tra Bologna e Castel San Pietro

Nel tardo pomeriggio di domenica 19 aprile 2026, un fenomeno meteorologico improvviso ha interessato il tratto autostradale dell’A14 tra Bologna e Castel San Pietro, rendendo la strada scivolosa a causa di una pioggia di ghiaccio. La presenza di ghiaccio sull’asfalto ha causato disagi e rallentamenti nel traffico, con alcune auto che sono state coinvolte in incidenti o hanno dovuto fermarsi per evitare rischi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza.

Un improvviso fenomeno meteorologico ha colpito il tratto autostradale dell’A14 tra Bologna e Castel San Pietro nel tardo pomeriggio di questa domenica 19 aprile 2026, trasformando la carreggiata in un percorso scivoloso a causa di una pioggia di ghiaccio. Verso le 17:55, la velocità con cui si è sviluppata la perturbazione ha costretto numerosi automobilisti a una gestione prudente del veicolo per evitare perdite di controllo. Dinamiche di un evento meteo fulmineo sulla direttrice bolognese. La rapidità è stata l’elemento caratterizzante di quanto accaduto oggi pomeriggio. In pochissimi minuti, il cielo sopra l’arteria autostradale ha rilasciato chicchi di grandine che hanno alterato drasticamente le condizioni di guida.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ghiaccio sull’A14: caos e asfalto bianco tra Bologna e Castel San Pietro Notizie correlate Incidente A14 Bologna: riaperto il tratto Castel San Pietro–San LazzaroÈ stato riaperto solo questa mattina alle 7 di questa mattina il tratto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto compreso tra Castel San Pietro e Bologna... Maxi tamponamento tra tir all’alba sull’A14: traffico nel caosAncona - Scontro tra più mezzi pesanti tra Ancona Nord e Sud, tratto chiuso per ore e lunghe code verso. Aggiornamenti e dibattiti Autocisterna che trasporta liquido altamente infiammabile si ribalta in A14: autostrada bloccata tra Castel San Pietro e BolognaGrave incidente sulla A14 tra Castel San Pietro e Bologna, all'altezza del km 27: attorno alle 21:45 un'autocisterna che trasportava materiale altamente ... ravennanotizie.it Autocisterna si ribalta sull'A14 tra Castel San Pietro e San Lazzaro: tratto chiuso e traffico in tiltAutocisterna si ribalta sulla A14: traffico bloccato, intervento dei soccorsi e lunghe code in entrambe le direzioni. Ecco gli ultimi aggiornamenti. notizie.it