GF Vip Nicolò Brigante crolla dopo la puntata e pensa al ritiro

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante ha mostrato segni di nervosismo e ha parlato di un possibile ritiro. La puntata ha portato a tensioni tra i concorrenti, con alcune alleanze che sono andate in frantumi e discussioni sfociate in confronti diretti. Il clima all’interno della Casa si è fatto sempre più pesante, con momenti di alta tensione che hanno coinvolto diversi partecipanti.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha lasciato strascichi pesanti all’interno della Casa. Tra alleanze fragili, strategie sempre più evidenti e discussioni accese, il clima è diventato teso e difficile da gestire. Nemmeno la notte è riuscita a calmare gli animi. Anzi, proprio nelle ore successive alla diretta, è emersa una decisione destinata a far discutere: Nicolò Brigante avrebbe manifestato la volontà di abbandonare il gioco. La promessa fatta a Blu Barbara Prezia. Tutto nasce da un legame che si è rafforzato nel tempo. Nei giorni precedenti al televoto, Blu Barbara Prezia si era ritrovata a rischio eliminazione insieme ad altri concorrenti.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - GF Vip, Nicolò Brigante crolla dopo la puntata e pensa al ritiro Nicolò Brigante al GF Vip: età, lavoro e vita privata dell’ex tronistaC’è un volto che chi segue Canale 5 da anni conosce bene – anche se forse fa fatica a ricordare esattamente dove l’ha visto. Nicolò Brigante vuole abbandonare il Gf Vip dopo l’uscita di Blu Barbara Prezia dalla CasaIl televoto sovrano ha deciso che Blu Barbara Prezia fosse l'eliminata della puntata del 14 aprile del Grande Fratello Vip.