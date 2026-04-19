George Soros chi? Soldi dal magnate la sinistra balbetta

Recentemente si parla molto di un noto finanziere e filantropo, spesso associato a iniziative a sostegno di cause di sinistra. Le sue donazioni sono state al centro di discussioni pubbliche, con alcune persone che si interrogano sulla reale natura delle sue attività. La sua presenza in ambito mediatico e politico è costantemente sotto i riflettori, mentre le sue azioni vengono spesso interpretate in modi diversi a seconda delle fonti.

Che poi uno si chiede se George Soros sia un filantropo o qualcuno che ha bisogno di un tappeto dove nascondere la polvere. Seconda domanda sulla sinistra: ma se ne vergogna di Soros o è il Papa straniero che paga senza candidarsi? La trasmissione “Far West” ci ha offerto un quadro davvero interessante: nel servizio di Bianca Leonardi e offerto ai telespettatori di RaiTre dal programma di Salvo Sottile, le reazioni “progressiste” sono state le più varie. Fratoianni, Avs, che nega persino di conoscere il benefattore di campagne elettorali a botte di centomila e passa euro; la eroica Cucchi, anche lei Avs, che per non rispondere alle domande...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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