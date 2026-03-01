iran governo in fermento la sinistra balbetta

Ieri sera a Palazzo Chigi si è tenuto un incontro a porte chiuse con i dirigenti dell’intelligence. Durante l’incontro sono stati discussi i prossimi passi da intraprendere in relazione alla situazione in Iran. Il governo ha sottolineato l’importanza di promuovere iniziative diplomatiche per gestire la crisi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli delle discussioni.

Prima una call al mattino, poi un vertice a Palazzo Chigi. L’esecutivo ha appreso dell’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti a Teheran di ieri mattina solo ad operazione avvenuta. Lo ha rivelato il vice premier Matteo Salvini, mentre da Berlino il cancelliere Friedrich Merz ha fatto sapere che la Germania era stata avvertita. La riunione a Palazzo Chigi si è svolta alla presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini e dei sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari in colloquio anche con i vertici dei servizi segreti. 🔗 Leggi su Laverita.info

