Genoa De Rossi esulta dopo il successo sul Pisa | Volevamo salvarci con le nostre forze sarebbe da ipocriti non dire che…

Dopo la partita vinta contro il Pisa, l’allenatore del Genoa ha commentato con entusiasmo il risultato ottenuto. Ha sottolineato che la squadra puntava a salvarsi con le proprie forze e ha riconosciuto l’importanza della vittoria per il campionato. L’allenatore ha anche espresso soddisfazione per l’impegno mostrato dai giocatori, evidenziando come la squadra abbia lavorato sodo per ottenere quei tre punti fondamentali.

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