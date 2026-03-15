Dopo la vittoria contro il Verona nella 29ª giornata di Serie A 202526, Daniele De Rossi ha commentato il risultato sottolineando di aver desiderato esultare per sette giorni. Ha parlato anche di Frendrup, definendolo con potenzialità gigantesche, dicendo che ogni allenatore lo vorrebbe nel suo team. La partita si è conclusa da pochi minuti al Bentegodi, segnando un passo importante per il Genoa.

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© Calcionews24.com - Genoa, De Rossi dopo il successo con il Verona: «Erano 7 giorni che volevo esultare. Frendrup ha potenzialità gigantesche, ogni allenatore lo vorrebbe!»

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