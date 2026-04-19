A Monaco si è svolta una cerimonia ufficiale al City Hall alla presenza del Sindaco, seguita dalle sfilate della fashion week allo Yacht Club. Tra gli eventi principali, si sono susseguite presentazioni di nuove collezioni e incontri tra gli operatori del settore. L’attenzione della manifestazione si è concentrata sulla moda e sullo stile, attirando pubblico e media da vari paesi.

Dopo l’apertura istituzionale al City Hall di Monaco alla presenza del Sindaco Georges Marsan, si sono accesi i riflettori sulle passerelle allo Yacht Club di Monaco. Ad aprire il calendario delle sfilate, la Special Collection dello Yacht Club, seguita dalle proposte contemporanee di Daphne Milano e dall’approccio avanguardistico di Hyperlight Optics by Zepter, che ha portato in passerella una visione innovativa dell’eyewear, coniugando tecnologia e design. Grande attenzione anche per la giovane designer italiana Isabel Fargnoli, alla guida dell’omonimo brand monegasco, che ha celebrato il forte legame tra il Principato e l’Italia in occasione del “Made in Italy Day”, promosso dall’Ambasciata d’Italia, portando in scena una collezione elegante e profondamente identitaria.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Genny (sofisticata) conquista Monte Carlo e la fashion week

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