Genny apre a Monte-Carlo la nuova boutique al Metropole Shopping conquista la Riviera

Una nuova boutique di Genny è stata inaugurata a Monte Carlo, all’interno del Metropole Shopping. È il primo negozio del marchio nel Principato e si trova in una zona molto frequentata dal turismo di lusso. La vetrina si inserisce nel progetto di espansione internazionale dell’azienda, che punta a rafforzare la propria presenza nelle mete di alta gamma. La boutique si trova in una delle destinazioni più note della Riviera.

Genny apre una nuova boutique a Monte Carlo, all’interno del Metropole Shopping. Si tratta del primo punto vendita del marchio nel Principato, pensato per rafforzare la presenza internazionale in una delle destinazioni più frequentate dal turismo di fascia alta. L’apertura coincide con la partecipazione alla Monte-Carlo Fashion Week, dove il brand presenta la collezione Primavera-Estate 2026 insieme a una selezione di capi della stagione successiva. Lo spazio riprende i codici estetici di Genny, con un design contemporaneo e materiali ricercati. L’obiettivo è offrire un ambiente coerente con l’identità del marchio e con il tipo di clientela internazionale che frequenta Monte-Carlo.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Genny apre a Monte-Carlo, la nuova boutique al Metropole Shopping conquista la Riviera Notizie correlate Il lusso rinasce a Bologna: apre la nuova boutique della upcycling radicaleBologna – Nel cuore del salotto buono di Bologna, apre le porte un progetto che sfida le convenzioni dell’alta moda. Leggi anche: “Margherita66” raddoppia: apre oggi la nuova boutique nel cuore di Giugliano Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Genny sfilerà domani alla Monte-Carlo fashion week e apre il primo store monegasco; Genny inaugura la prima boutique al Metropole shopping Monte-Carlo; Genny sfilerà il 15 aprile alla Monte-Carlo Fashion Week; Genny inaugura la Monte-Carlo Fashion Week con una sfilata esclusiva allo Yacht Club. Genny apre a Monte-Carlo, la nuova boutique al Metropole Shopping conquista la RivieraIn occasione della Monte-Carlo Fashion Week, il brand italiano inaugura il suo primo spazio nel Principato e rafforza la sua presenza nel lusso internazionale. panorama.it Genny sfilerà domani alla Monte-Carlo fashion week e apre il primo store monegascoGenny scommette sul lusso del principato di Monaco. Il brand di womenswear prende infatti nuovamente parte alla Monte-Carlo fashion week ... pambianconews.com Un momento che diventa storia: Sinner e il piccolo tifoso di Monte Carlo È il 2022, Jannik Sinner è ancora un giovane talento a Monte Carlo, quando un bambino di appena 2 anni, con una pallina gigante in mano, si avvicina a lui e gli chiede un autografo. A - facebook.com facebook Sinner, dopo la vittoria a Monte-Carlo canta "We Are The Champions" al ristorante. VIDEO #SkySport #SkyTennis x.com