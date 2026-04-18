Monte-Carlo Fashion Week nella settimana della moda il trucco del Principato parla napoletano

Durante la settimana della moda a Monte-Carlo, il trucco del Principato ha mostrato un elemento napoletano. La sfilata inaugurale di Genny si è svolta nello Yacht Club de Monaco, e nel backstage si è notato un richiamo a Napoli. Le creazioni del brand sono state presentate in un contesto di lusso, con dettagli che richiamavano la cultura partenopea. La serata ha attirato diverse personalità del settore.

Quando si sono accese le luci dello Yacht Club de Monaco sulla sfilata inaugurale di Genny, nel backstage c’era Napoli. Non una Napoli qualunque, ma una Napoli giovane e determinata che vuole imporsi nel mondo del lavoro passando con talento per la porta principale. Sono infatti circa cinquanta allievi e allieve dell’ Accademia Liliana Paduano — guidati dai docenti dell’istituto partenopeo — a curare in esclusiva il trucco di tutte le passerelle della Monte-Carlo Fashion Week 2026, in programma nel Principato dal 14 al 18 aprile, una delle manifestazioni di riferimento del calendario moda internazionale, giunta alla tredicesima edizione...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Milano Fashion Week A/I 2026: il calendario e gli eventi della settimana della modaDal calendario ufficiale alle sfilate più attese, passando per debutti, anniversari ed eventi che accompagneranno la settimana della moda milanese... Leggi anche: Tendenza moda uomo: il relaxed tailoring della Paris Fashion Week Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Riflettori accesi sulla Monte-Carlo Fashion Week dal 14 al 18 aprile; Genny sfilerà il 15 aprile alla Monte-Carlo Fashion Week; Leonardo Maria Del Vecchio alla Monte-Carlo Fashion Week; Monte-Carlo Fashion Week: Genny protagonista tra innovazione e talento internazionale. Monte Carlo Fashion Week, il trucco del Principato parla napoletanoMonte Carlo – Quando si sono accese le luci dello Yacht Club de Monaco sulla sfilata inaugurale di Genny, nel backstage c’era Napoli. Non una Napoli ... pupia.tv Riflettori accesi sulla Monte-Carlo Fashion Week dal 14 al 18 aprileL’evento ufficiale della moda del Principato di Monaco torna dal 14 al 18 aprile con un calendario ricco di appuntamenti; i marchi italiani Genny e Twinset tra i protagonisti più attesi. it.fashionnetwork.com Monte-Carlo Fashion Week: le sfilate più attese, le nuove boutique e gli ospiti intervenuti allo Yacht Club di Monaco e al Grimaldi Forum x.com MCFW 2026 Official backstage - Monte-Carlo Fashion Week facebook