Gemona | l’assistente Giulia guida i cittadini tra memoria e futuro

A Gemona del Friuli, a partire da domani, 20 aprile, entrerà in funzione un nuovo assistente digitale chiamato Giulia. Questa intelligenza artificiale sarà disponibile per aiutare i cittadini e i visitatori durante le celebrazioni che commemorano il cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì la zona. Le sue funzioni sono state potenziate per offrire un supporto più efficace in occasione di questo evento importante per la comunità.

Da domani, 20 aprile, l’assistente digitale Giulia opererà a Gemona del Friuli con capacità potenziate per supportare la cittadinanza e i visitatori durante le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del terremoto. L’aggiornamento del sistema vocale, attivo sin dallo scorso 17 dicembre, trasforma lo strumento in un hub informativo capace di gestire non solo le pratiche amministrative, ma anche la complessa programmazione legata alla memoria storica del territorio. L’evoluzione digitale al servizio della memoria collettiva. Il Comune di Gemona del Friuli ha deciso di dare una svolta operativa all’assistente virtuale Giulia, rendendola un punto di riferimento costante per chiunque necessiti di orientamento nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gemona: l’assistente Giulia guida i cittadini tra memoria e futuro Notizie correlate Leggi anche: A Gemona inaugurata una nuova gelateria: tra i gusti anche il “Gelo Gemona” Leggi anche: In memoria di Gianni e Giulia: tra sport e solidarietà, al via il Valdarno Winter Game 2026