Gattina di 8 mesi persa al Parco Urbano | Aiutatemi a ritrovarla

Una gattina di otto mesi, sterilizzata, è scomparsa il 17 aprile nel parco dei conigli all’interno del parco urbano di Forlì. Una lettrice ha scritto per chiedere aiuto, segnalando la sua scomparsa e chiedendo di diffondere l’avviso. La gattina si trova ancora dispersa e non si hanno notizie di avvistamenti recenti. La ricerca è in corso tra i residenti e le associazioni locali.

Scrive una lettrice: “Sos persa gattina sterilizzata di otto mesi il 17 aprile al parco dei conigli al parco urbano di Forlì. Segni particolari punta della coda bianca (come in foto). In caso di avvistamento, contattare 333 9436442. Aggiornamenti: possibile avvistamento nei dintorni della.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Furto di auto a Battipaglia, l'appello disperato della proprietaria: "Aiutatemi a ritrovarla"Ladri in azione a Battipaglia, ieri: è stata rubata un’Alfa Romeo Giulietta rossa, con cerchi neri, targata ES 386HA, con un graffio sul paraurti... Ida, scomparsa nella notte in pantofole. L'appello della figlia: “Aiutatemi a ritrovarla”Bologna, 4 marzo 2026 – Sono ore di profonda apprensione a Bologna per le sorti di Ida Korra, una donna di 75 anni di origine albanese, di cui si... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gattina investita salvata grazie a una volontaria e a 190 donazioni: raccolti 4.000 euro in poche ore, adesso Noemi è fuori pericolo; Sarzana, l’orrore del gatto ucciso e cucinato: Possibile ostentazione di crudeltà. Cosa rischia l’uomo denunciato; Alvise Rigo e Shaila Gatta insieme, la reazione di Elisabetta Canalis; Neurosviluppo disturbi in aumento tra i bimbi valdostani. La gattina usata come un pallone da un gruppo di ragazzini non ce l’ha fatta: dopo 8 mesi di agonia, Elettra è mortaÈ stata usata come un pallone, lanciata per aria e colpita con violenza da un gruppo di ragazzini per giocare a pallavolo. Ma non era un gioco: tra le loro mani c’era una gattina di pochi mesi, ... greenme.it La gattina Rosi «è fuori pericolo». Dopo la violenza a Roma, la speranza. I veterinari: «Fino a 4 giorni fa ci aspettavamo di perderla»La gattina « Rosi è finalmente fuori pericolo!»: lo scrive l'Enpa sui suoi canali social «Appena completamente ristabilita andrà a casa della ... ilmessaggero.it Amore cerca ancora casa! Bellissima gattina di quasi 3 anni e mezzo, vaccinata ed in regola con profilassi vermifuga ed antiparassitaria. Sterilizzata e testata fiv/felv negativo. A causa del suo passato difficile Amore è una gatta che fatica ancora a fidarsi tot - facebook.com facebook La storia assurda della gatta Rosi e di come un evento che potrebbe essere da una sevizia non a sfondo sessuale al morso di un gatto fino a una piccola ferita invasa dalle larve, è diventata UNO STUPRO per stampa, associazioni, politici e tg. Ho parlato con l x.com