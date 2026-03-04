Ida scomparsa nella notte in pantofole L' appello della figlia | Aiutatemi a ritrovarla

A Bologna, da martedì notte, si cerca Ida Korra, una donna di 75 anni di origine albanese scomparsa nella notte mentre indossava pantofole. La figlia ha lanciato un appello per chiedere aiuto nel ritrovarla, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le ricerche nella zona. La donna è alta circa un metro e 60, con capelli corti e occhi scuri.

Bologna, 4 marzo 2026 – Sono ore di profonda apprensione a Bologna per le sorti di Ida Korra, una donna di 75 anni di origine albanese, di cui si sono perse le tracce dalla notte di martedì. L'anziana, che purtroppo soffre di demenza senile, si è allontanata all'improvviso dall'abitazione di un familiare che la stava ospitando in via Goito, nel cuore del centro storico cittadino. La scomparsa nel cuore della notte Secondo le prime ricostruzioni fornite alle forze dell'ordine, e grazie al supporto di alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona, la donna sarebbe uscita di casa poco dopo l'una di notte.