C'è una volpe al Colosseo l'animale ripreso in video | Sei anni che ci sfugge finalmente la vediamo
Una volpe è stata avvistata nel cuore del Colosseo a Roma. L’animale è stata filmato mentre si aggirava tra le antiche pietre, dopo anni di ricerche e tracce lasciate nel monumento. La scoperta ha sorpreso molti, che hanno assistito a un episodio insolito nel sito storico più famoso della capitale.
Splendida sorpresa a Roma, dove, dopo anni di tracce lasciate all'interno del monumento, è stata avvistata una volpe nel Colosseo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Una volpe al Parco archeologico del Colosseo, immortalata in un video dopo 6 anni x.com
«Habemus Vulpem»: avvistata dopo sei anni una volpe ripresa da una telecamera notturna nel Parco archeologico del Colosseo https://www.lacapitale.it/articolo/habemus-vulpem-la-volpe-notturna-di-vigna-barberini-nel-parco-archeologico-del-colosseo facebook
