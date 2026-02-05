C'è una volpe al Colosseo l'animale ripreso in video | Sei anni che ci sfugge finalmente la vediamo

Una volpe è stata avvistata nel cuore del Colosseo a Roma. L’animale è stata filmato mentre si aggirava tra le antiche pietre, dopo anni di ricerche e tracce lasciate nel monumento. La scoperta ha sorpreso molti, che hanno assistito a un episodio insolito nel sito storico più famoso della capitale.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.