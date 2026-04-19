Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha ammesso di commuoversi, spiegando che le lacrime sono dovute all’età. La squadra ha ottenuto un pareggio che potrebbe complicare la corsa alla qualificazione in Champions League, obiettivo principale della stagione. La partita ha suscitato reazioni emotive tra i presenti, mentre i risultati recenti influenzano la posizione in classifica.

Un pareggio che rischia di allontanare dalla zona Champions League, ovvero quello che era l’obiettivo. Gian Piero Gasperini non riesce a battere la sua Atalanta nemmeno al ritorno, dopo la sconfitta di Bergamo di tre mesi e mezzo fa: all’Olimpico la partita termina con un 1-1 che potrebbe valere il -6 dalla Juventus quarta, qualora i bianconeri dovessero battere il Bologna. Per il tecnico di Grugliasco è stata una serata di emozioni forti, fortissime, nuovamente di fronte ai colori nerazzurri (e in un perioco non certo semplice a livello ambientale). Le ha raccontate nel post partita a Dazn, a Sky e in conferenza stampa. leggi anche. 33ª giornata serie a L’Atalanta strappa un punto all’Olimpico: 1-1 con la Roma di Gasp, ma la Champions si allontana.🔗 Leggi su Bergamonews.it

GASPERINI COMMENTA LE DICHIARAZIONI DI RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

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Gasperini: Le lacrime in conferenza stampa? Mi commuovo, sto invecchiando…Il tecnico giallorosso: Il modello Atalanta è stato copiato in tutto il mondo, ma la cosa straordinaria è stato unire i risultati agli utili. E poi lo scambio di saluti con Caldara: In quella stagi ... bergamonews.it

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. @OfficialASRoma, Gasperini torna sul dibattito con Ranieri: “Il pubblico ha tutto il diritto di non essere contento di questo teatrino. Non voglio essere messo sullo stesso piano” tinyurl.com/2xtuaaa5 x.com

Così Gasperini a fine partita: “Ranieri Sono stato tirato dentro questa cosa. Da una settimana non si parla di altro. Non ho mai dato risposte e continuo a non darle. Non mi sembra una cosa piacevole per la gente che c’era allo stadio. Abbiamo ancora cinq - facebook.com facebook