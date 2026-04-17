Gasperini in lacrime per Percassi | emozione in conferenza stampa prima di Roma-Atalanta

Da ecodibergamo.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della partita tra Roma e Atalanta, il tecnico giallorosso si è mostrato molto emozionato durante la conferenza stampa. In un momento di commozione, ha ricordato la proprietà e la presidenza di Antonio Percassi, lasciando la sala subito dopo le sue parole. La scena ha suscitato attenzione tra i presenti, che hanno assistito a un momento di forte intensità emotiva.

LA COMMOZIONE. Il tecnico giallorosso si commuove ricordando la proprietà e la presidenza di Antonio Percassi e lascia la sala. Vigilia carica di emozioni per Gian Piero Gasperini, che durante la conferenza stampa prima della sfida di campionato tra Atalanta e Roma - in programma sabato alle 20.45 a Roma - ha vissuto un momento di forte commozione ricordando Antonio Percassi. Il tecnico giallorosso stava ripercorrendo il suo percorso a Bergamo quando la voce gli si è spezzata: «Cosa avevo trovato all’inizio del mandato e cosa c’è oggi a Roma? A Roma c’è tutto per far bene. A Bergamo ho potuto far bene perché il contesto era compatto, il lavoro della società straordinario.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Gasperini: Ho grossi dubbi su questo VAR ! Conferenza stampa post Atalanta-Roma 1-0

Video ? Gasperini: Ho grossi dubbi su questo VAR ! Conferenza stampa post Atalanta-Roma 1-0

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