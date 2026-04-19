Al termine della conferenza stampa dedicata alla partita contro la Roma, l'allenatore dell'Atalanta si è lasciato andare a qualche lacrima. La scena si è verificata subito dopo aver risposto alle domande dei giornalisti, suscitando impressione tra i presenti. Gasperini ha mantenuto un atteggiamento emozionato, visibilmente commosso, senza rilasciare dichiarazioni ulteriori. La scena si è conclusa con un breve saluto e un gesto di gratitudine verso i presenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Durante la conferenza stampa di venerdì scorso, Gian Piero Gasperini ha mostrato il suo lato più umano, uscendo in lacrime mentre parlava della sua imminente sfida contro l’Atalanta, la sua ex squadra. Un momento toccante che ha suscitato molto interesse tra i tifosi e i media. Le emozioni di Gasperini sono comprensibili, considerando la sua storia con l’Atalanta. Ha espresso quanto la città e il club abbiano significato per lui e ha rivelato che l’atmosfera unita di Bergamo ha giocato un ruolo cruciale nel suo successo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gasperini in lacrime al termine della conferenza stampa sulla partita con la Roma.

Gasperini dopo Napoli-Roma 2-2 | Conferenza stampa post partita

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