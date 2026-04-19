Gian Piero Gasperini ha guidato la sua squadra in una partita all’Olimpico, dove il calore dei tifosi della Roma si è fatto sentire durante l’incontro. Nell’arco della settimana, sono emerse tensioni tra lo staff e alcuni giocatori, creando un clima complicato che ha accompagnato la sfida. L’allenatore ha mostrato apprezzamento per il supporto dei supporter, mentre le tensioni interne sono rimaste al centro delle discussioni.

Gian Piero Gasperini ha affrontato -partita contro l’Atalanta con un misto di gratitudine verso i tifosi della Roma e profondo dispiacere per le tensioni che hanno circondato la squadra nell’ultima settimana. Allo Stadio Olimpico, davanti a una platea di quasi sessantamila persone, l’allenatore giallorosso ha voluto sottolineare l’eccezionalità del calore ricevuto dal pubblico prima del via, definendo quella presenza numerosa come qualcosa di difficile da replicare altrove. Il contrasto tra il supporto dei tifosi e le critiche alla squadra. Nonostante l’entusiasmo mostrato dai settantacinquemila spettatori presenti in tribuna, l’atmosfera è precipitata non appena il gioco è iniziato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gasperini all’Olimpico: tra calore dei tifosi e tensioni interne

Roma, bordata di Gasperini alla Lazio: A Roma pochi laziali, tantissimi romanisti

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#Gasperini: "Lottiamo ancora per dei traguardi. Quello che sarà lo affronteremo a fine stagione" x.com

Così Gasperini a fine partita: “Ranieri Sono stato tirato dentro questa cosa. Da una settimana non si parla di altro. Non ho mai dato risposte e continuo a non darle. Non mi sembra una cosa piacevole per la gente che c’era allo stadio. Abbiamo ancora cinq - facebook.com facebook