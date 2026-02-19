Cassino in tilt tra degrado urbano e tensioni politiche interne

Cassino vive un momento difficile a causa del crescente degrado urbano e delle tensioni tra le forze politiche locali. Le strade sono piene di buche e marciapiedi rotti, mentre le piste ciclabili sono pericolose e poco utilizzabili. La mancanza di impianti sportivi pubblici e di interventi di manutenzione peggiora la situazione. Nel frattempo, le discussioni tra i rappresentanti politici si fanno sempre più accese, lasciando i cittadini senza risposte concrete. La situazione resta complessa e preoccupante.

Opposizione compatta: dalle buche nelle strade alla mancanza di impianti sportivi, cittadini esasperati mentre la maggioranza litiga La città di Cassino attraversa un momento particolarmente critico. Da un lato, cittadini e quartieri denunciano degrado urbano, piste ciclabili pericolose, marciapiedi dissestati, assenza di impianti sportivi pubblici e mancanza di manutenzione; dall'altro, la politica locale appare concentrata su conflitti interni e scelte divisive nella maggioranza. Carmine Di Mambro, consigliere comunale di opposizione, non usa mezzi termini nel denunciare la situazione: «Cassino merita di più.