Gli umori dei tifosi | Palafiera serve più calore Futuro tra fiducia e scetticismo

Il malumore dei tifosi nasce dalla mancanza di calore nel Palafiera, che molti considerano ormai freddo e poco accogliente. La causa principale risiede nella scarsa atmosfera durante le partite, che penalizza l’entusiasmo dei supporter e riduce la vivacità delle gare. Per alcuni, il problema si accentua con la percezione di un impianto poco coinvolgente, soprattutto nel rispetto delle tradizioni sportive di Forlì. La richiesta diffusa è di riaccendere la passione, portando più calore e entusiasmo tra le mura del palazzetto.

La passione, l’entusiasmo e il calore sono sempre stati gli ingredienti che hanno fatto del Palafiera un ‘fortino’ per i colori biancorossi e di Forlì una piazza storica del basket. Ma dall’inizio di questa stagione la frattura che si è creata tra la società di via Corridoni e il tifo organizzato ha lasciato desolatamente vuoti gli spalti solitamente occupati dai supporters della Curva Nord. "Si sente la mancanza del tifo organizzato", ammette Alberto Zambianchi, 75 anni, ex presidente della Camera di commercio di Forlì, abbonato dal 1966, volto noto del parterre. In merito alle vicende pregresse precisa: "Il supporto degli appassionati deve sempre rimanere nei binari della correttezza, di una passione sana che ha sempre contraddistinto la nostra città. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

