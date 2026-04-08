Gasolio record in città | in un distributore a 2,639 Tassisti | Per noi nessun incentivo

A Ferrara il prezzo del gasolio ha raggiunto un massimo regionale, toccando i 2,639 euro al litro presso un distributore locale. Il costo elevato si registra in un momento in cui i tassisti locali segnalano l’assenza di incentivi o agevolazioni per compensare l’aumento dei prezzi. Questa cifra rappresenta un record per la zona, senza che siano stati annunciati interventi o misure di sostegno da parte delle autorità.

Ferrara, 8 aprile 2026 – Abbiamo un primato molto amaro. Nel ’diesel servito’ un nostro distributore si aggiudica il titolo regionale del caro-carburanti, con il prezzo di 2,639 euro per litro. Non siamo soli in testa alla classifica, condividiamo la vetta con Modena. La classifica di Federconsumatori. La classifica è stata stilata da Federconsumatori Emilia-Romagna che chiede di aprire un tavolo di crisi regionale per misurare anomalie ed eccessi, per valutare gli effetti della crescita dei carburanti. Un tavolo che chieda al governo, al più presto, iniziative non solo emergenziali. Caso gasolio agricolo. Allerta anche a Reggio: "Ok credito d’imposta" L’appello dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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