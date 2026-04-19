Anche a Torino l' allarme dei tassisti | Il gasolio a due euro e 20 mangia tutti i nostri guadagni

A Torino, i tassisti hanno espresso preoccupazione per l'aumento del prezzo del gasolio, che ha raggiunto i 2,20 euro al litro. La crescita dei costi sta riducendo i margini di guadagno del settore, portando a una situazione che viene definita difficile da gestire. La questione riguarda un incremento significativo delle spese di esercizio, che sta influenzando direttamente le attività quotidiane degli autisti.

Il caro carburante sta mettendo in ginocchio i tassisti torinesi. Con il prezzo del gasolio che ha toccato i 2,20 euro al litro, il settore lancia un grido d’allarme per una situazione che sta diventando insostenibile. A fare il punto è Andrea Caramagna, tassista del capoluogo piemontese e.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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