A Gallarate, la piazza principale si è animata con concerti e musica dal vivo in occasione del Record Store Day, un evento internazionale dedicato ai negozi di dischi. L’iniziativa ha coinvolto diversi artisti e appassionati, portando centinaia di persone in strada per condividere questa giornata dedicata alla musica e ai vinili. La manifestazione si è svolta senza particolari incidenti e ha visto la partecipazione di vari negozi di dischi locali.

La musica dal vivo ha preso il sopravvento in piazza Garibaldi a Gallarate durante la celebrazione del Record Store Day, un appuntamento internazionale che quest’anno ha assunto un significato profondo per la comunità locale. Gli eventi si sono svolti presso la Veranda Martini, riunendo amici e musicisti per onorare l’eredità lasciata da Paolo Carù, scomparso ormai da quasi due anni. Un palinsesto musicale tra tradizione e nuove influenze. La giornata dedicata ai negozi di dischi indipendenti ha proposto un itinerario sonoro che ha spaziato dai generi rock al country fino al blues. Le prime note della mattinata sono state affidate a Sarah Lee Guthrie, accompagnata da Andrea Parodi Zabala e Radoslav Lorkovic.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gallarate, il Record Store Day unisce la città per Paolo Carù

Notizie correlate

Top Tre: nel weekend arriva il Record Store Day con Springsteen e i Pink Floyd?Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel...

Record Store Day a Ravenna: vinili a 5€ e regali jazz nel negozioSabato 18 aprile, il cuore pulsante della musica a Ravenna batterà al ritmo dei solchi neri, quando Jean Music Room aprirà le porte per celebrare il...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Record Store Day 2026 a Gallarate: Carù porta la musica live in piazza Garibaldi; Record Store Day, musica in piazza a Gallarate; Record Store Day: dischi da collezione, concerti, feste e nuovi Presìdi di Slow Music; Record Store Day a Gallarate, amici e musicisti ricordano Paolo Carù.

Record Store Day 2026 a Gallarate: Carù porta la musica live in piazza GaribaldiNel cuore di Gallarate, la storica libreria si unisce alla celebrazione con una giornata speciale pensata per appassionati, collezionisti e curiosi. Il Record Store Day rappresenta un’occasione unica ... varesenews.it

Musica in piazza a Gallarate: il Record Store Day 2025 da CarùDalle 15 alle 19 dieci mini-live in piazza Garibaldi, in occasione della giornata internazionale dei negozi di musica indipendente Piazza Garibaldi si trasforma in palcoscenico per dieci cantautori e ... varesenews.it

Il Record Store Day a Gallarate con Carù - facebook.com facebook

Il Record Store Day compie 19 anni tra luci e ombre #SkyInsider x.com