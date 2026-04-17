Top Tre | nel weekend arriva il Record Store Day con Springsteen e i Pink Floyd

Nel fine settimana si svolgerà il Record Store Day, un evento dedicato alla musica in vinile. Tra le attività previste, ci saranno esibizioni di artisti come Springsteen e i Pink Floyd. La giornata coinvolgerà appassionati di musica di tutte le età, con numerosi negozi specializzati che proporranno edizioni limitate e concerti dal vivo. L’evento è stato annunciato come uno dei momenti clou della scena musicale di questo periodo.

?Sulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre, in collaborazione con Frigerio Dischi di Como, nasce quindi dalla convinzione che un disco sia ancora un.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Pink Floyd Legend Day: il grande ritorno a Roma Pink Floyd Legend Day: evento a RomaDopo otto anni i Pink Floyd Legend tornano all’Auditorium Conciliazione di Roma con il Pink Floyd Legend Day, in programma il 24 febbraio 2026: un... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Top Tre, i migliori dischi in uscita: il ritorno di Joe Jackson tra furia e speranza; Rusek in porta, Fløe guida l’attacco, c’è Stokic: la Top 11 della diciottesima giornata; Tre squadre su quattro in top four alla Gallini Cup; La classifica, i fondi. Sanità, Regione al top. Finanziati tre progetti, premiati i nostri ricercatori. Top Tre: nel weekend arriva il Record Store Day con Springsteen e i Pink FloydSulla stessa onda di Fughe da fermo la nostra rubrica dedicata ai libri, e di quella dei Giovedì al Cinema, abbiamo deciso di tuffarci anche nel mare sempre mosso della musica. Top Tre nasce quindi da ... milanotoday.it # ** ASMODEE GIOCHI DA TAVOLO – 3 OCCASIONI TOP IN SCONTO (CONVENIENZA REALE SU TUTTI E TRE)** ** HERE TO SLAY: DRUIDI E COMBATTENTI – ESPANSIONE SUPER CONVENIENTE E BUON AFFARE** ** 50% 6,00€ INVEC - facebook.com facebook Byrnes RB Tre Segarra includes South Carolina in top five but not Clemson x.com