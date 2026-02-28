Levante bacia Gaia sulla bocca nella serata delle cover di Sanremo E il giorno dopo commenta così Il video di Amicait

Durante la serata delle cover di Sanremo, Levante ha condiviso un momento con Gaia, baciandola sulla bocca durante la performance. Il giorno successivo, l’artista ha commentato pubblicamente l’accaduto, precisando che un bacio tra due persone dello stesso sesso non le suscita particolare reazione. Il video dell’episodio è stato pubblicato su Amica.it.

(askanews) – «Il bacio con Gaia sul palco? A me non fa nessun effetto un bacio in bocca tra due ragazze o due ragazzi, chiaramente. Siamo abituatissimi. In casa siamo omosessuali, siamo etero. Non faccio queste distinzioni qua. È un bacio d’affetto se proprio devo giustificarlo. Se invece ci riteniamo dalle persone intelligenti non devo dire nulla sul bacio». «E non c’è stata censura». «Però veramente non era programmato – ha detto – per cui chiaramente la regia non mi ha inquadrato. Io non l’ho fatto alle prove. Ieri mattina che abbiamo provato con Gaia, abbiamo fatto il sound check, la prova del suono, quindi non la prova della regia. È venuto un bacetto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Levante bacia Gaia sulla bocca nella serata delle cover di Sanremo.

Sanremo 2026, serata Cover: il trionfo di Ditonellapiaga e TonyPitony; il bacio Levante-Gaia spiazza tutti; Bianca Balti emoziona

