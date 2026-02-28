Levante bacia Gaia a Sanremo 2026 | la regia Rai non inquadra da vicino| Il video

Durante la serata di Sanremo 2026, Levante e Gaia si sono scambiate un bacio sulle labbra al termine dell'esibizione su

Al termine della cover de "I maschi" di Gianna Nannini il bacio saffico. "Censurandolo ci porterete tutti vergini al matrimonio", commenta Selvaggia Lucarelli È diventato istantaneamente virale il bacio tra Levante e Gaia a Sanremo 2026. Al termine dell'esibizione su "I maschi" di Gianna Nannini la cantante, che ha vissuto per 19 anni a Torino e la sua collega e amica Gaia si sono scambiate un bacio sulle labbra. Laura Pausini ha sorriso e commentato: "C'è amore". A far discutere, però, il fatto che il bacio non è stato inquadrato da vicino in diretta, dato che la regia aveva cambiato proprio in quel momento prospettiva, allargando l'inquadratura. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Noi ci siamo innamorate, Levante e Gaia si baciano di nuovo e commentano la loro esibizione a Sanremo 2026 – VIDEOLevante e Gaia dopo essersi baciate sul palcoscenico del Teatro Ariston del Festival di Sanremo 2026, commentano la loro performance e ci regalano un altro avvicinamento (ma questa volta a favore di c ... gay.it

