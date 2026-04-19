Ieri sera, il Fabrique di Milano ha ospitato un concerto che ha attirato l’attenzione di molti appassionati. Durante l’evento, l’artista ha presentato un nuovo sound e ha condiviso un momento di intimità con un’altra cantante, con cui si è scambiato un bacio sul palco. La serata è stata caratterizzata da performance musicali coinvolgenti e da un’atmosfera carica di emozioni.

Il Fabrique di Milano è stato il palcoscenico di un momento di forte impatto emotivo e artistico nella serata di ieri, 18 aprile. Gaia ha trasformato il suo concerto in un passaggio di fase decisivo, segnando la conclusione del periodo legato al progetto Baile e l’inizio di un nuovo percorso musicale attraverso la presentazione del brano inedito intitolato Bossa Nostra. L’atmosfera nel club milanese è stata accesa da un gesto che ha richiamato immediatamente i momenti vissuti durante le serate dedicate alle cover del Festival di Sanremo 2026. In quell’occasione, sulle note di I Maschi, la cantante aveva condiviso un bacio sulla bocca con Levante, un episodio che ieri sera è stato replicato davanti a un pubblico entusiasta, consolidando il legame tra le due artiste dopo le recenti performance televisive.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaia conquista il Fabrique: nuovo sound e il bacio con Levante

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