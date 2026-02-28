Sanremo 2026 Levante e il bacio con Gaia | Non era programmato regia non sapeva

Durante la serata delle cover a Sanremo 2026, Levante ha condiviso un momento di affetto con Gaia, un bacio che non era stato pianificato e di cui la regia non era a conoscenza. La cantante ha precisato che si è trattato di un gesto spontaneo, chiarendo che non c’era alcuna programmazione dietro l’episodio. Il fatto ha attirato l’attenzione e generato discussione tra il pubblico e i media.

(Adnkronos) – "E' un bacio d'affetto, non era programmato. La regia non lo sapeva". Levante disinnesca il 'caso censura' dopo il bacio con Gaia nella serata delle cover a Sanremo 2026. Le due cantanti hanno chiuso l'esibizione con il bacio che non è stato inquadrato dalle telecamere. "Se proprio devo giustificarlo, è un bacio d'affetto. Se invece, da persone intelligenti, riteniamo che io non debba dire nulla su quel bacio, va bene così. Ci tengo a dire che non era programmato", dice Levante rispondendo ai giornalisti in sala stampa. La regia, quindi, non ne era a conoscenza e, di conseguenza, "non mi ha inquadrata". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

