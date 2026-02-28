Durante la serata del 27 febbraio al Festival di Sanremo 2026, si è discusso di un bacio tra Levante e Gaia, che ha catturato l’attenzione del pubblico. La cantante ha spiegato che la regia non era a conoscenza del gesto, che non era stato provato e che nessuno aveva previsto l’episodio. Nonostante ciò, il bacio ha continuato a suscitare polemiche e discussioni.

La cantante risponde alle polemiche: "Non era programmato. Mi colpisce che un bacio crei ancora dibattito nel 2026" Si continua a parlare del bacio tra Levante e Gaia alla fine dell’esibizione di ieri 27 febbraio al Festival di Sanremo 2026, la regia ha “perso” l’inquadratura. Claudio Fasulo, vicedirettore del direttore Prime Time Rai, ha risposto sull’inquadratura lontana: “Non censuriamo nessuno, quando viene realizzato lo shooting di un brano musicale, viene stabilita in anticipo una sequenza di telecamere, una sorta di storyboard precostituito. Quello che è accaduto ieri sera è semplicemente questo: nella prova del mattino, che era solo una prova audio, non era presente la regia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, Levante: “Il bacio con Gaia? La regia non la sapeva, non l’avevo fatta in prova e nessuno sapeva niente. Strano però che un bacio crei ancora polemiche”

Sanremo 2026, il bacio tra Levante e Gaia evitato dalla regia Rai: "Nessuna censura"Durante la diretta del duetto tra le due cantanti, la regia della Rai ha staccato il primo piano proprio nel momento in cui c'è stato il bacio, ma...

Sanremo, bacio tra Levante e Gaia sul palco dell'Ariston dopo “I maschi”: la regia cambia inquadraturaA Sanremo 2026, durante la quarta serata dedicata alle cover, Levante e Gaia hanno intonato la canzone “I maschi” di Gianna Nannini.

Antonella Fiordelisi è Gaia - Chiamo io chiami tu - Tale e Quale Show 26/09/2025

Una selezione di notizie su Sanremo.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Levante - Sei tu - Video; Sanremo 2026, Levante con Sei tu. Il testo e la recensione della canzone; Levante: il testo di Sei tu a Sanremo 2026, ecco di cosa parla; Sei tu di Levante, il significato del testo a Sanremo 2026.

Sanremo 2026, il bacio tra Levante e Gaia ma la Rai non lo inquadraNuova serata (la quarta), nuove polemiche a Sanremo 2026. Al centro del critiche social è finita la censura della Rai nei confronti del bacio tra Levante e ... lapresse.it

''Dobbiamo ancora provocare'': Gaia e Levante incendiano Sanremo tra ammiccamenti e bacio in bocca, esplode il caso sulla presunta censura RaiIeri sera durante la quarta serata di Sanremo 2026, quella dedicata alle cover, Levante ha voluto al suo fianco la collega Gaia ... gossip.it

La scaletta della finale di Sanremo 2026: https://fanpa.ge/Mw7Op - facebook.com facebook

Festeggio il 50° anniversario della mia serie Sandokan al Festival di Sanremo il 24 febbraio, e mi ritrovo con il nuovo dinamico Sandokan Can Yaman, il tutto trasmesso in diretta su RAI 1 TV. Un momento emozionante per me! Non avrei mai immaginato di ess x.com