Dopo la partita contro il Verona, il difensore del Milan ha parlato ai microfoni di Telelombardia. Ha dichiarato che la vittoria è stata la cosa più importante e ha sottolineato il senso di unità del gruppo, affermando che sono una cosa sola. Le sue parole sono arrivate subito dopo il match, senza ulteriori commenti o analisi.

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Telelombardia nel post partita di Verona-Milan, match vinto dai rossoneri per 1-0 grazie al gol di Adrien Rabiot. Il difensore centrale, oltre ad aver parlato della vittoria, si è spostato sul gruppo per poi chiudere sull'obiettivo Champions. Ecco, di seguito, le sue considerazioni: Una vittoria fondamentale "Sì. La cosa più importante è stata la vittoria oggi, abbiamo lavorato bene in settimana dando il massimo sempre. Sono contento per i tre punti". La forza del gruppo e di Allegrii come hai detto in settimana "Certo, è vero. Siamo una cosa sola, questo gruppo è una cosa sola.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gabbia: “La cosa più importante è stata la vittoria, siamo una cosa sola”

Caught husband cheating, I turned around and left, making him regret it and cry!#chinesedrama

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