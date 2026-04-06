Dopo la partita tra Juventus e Genoa, il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha commentato la prestazione della squadra e ha sottolineato che, nonostante i risultati positivi, il focus principale rimane sulla crescita e sul miglioramento continuo. Le sue parole si sono concentrate sull'andamento della partita e sugli aspetti da migliorare per le prossime gare.

di Francesco Spagnolo Bremer nel post partita di Juve Genoa ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando nei dettagli la prestazione dei suoi. Cosa ha detto. Nel post partita di Juve Genoa Bremer ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole del difensore bianconero. DIALOGO CON MCKENNIE – «Sì, è stata un’occasione, Locatelli ha messo una palla a Khephren e per un po’ Weston non ci è arrivato, stavamo parlando di quello». RETE – « Sì, a volte quando mettono la palla bene ci siamo lì in area: c’è Wes, ci sono io, c’è Khephren, c’è Kelly. Stiamo facendo bene, però la cosa importante è la vittoria della squadra, perchè non era una partita facile ». QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer a Dazn: «Stiamo facendo bene, ma la cosa più importante è una sola»

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