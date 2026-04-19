Il futuro di Dusan Vlahovic rimane al centro delle attenzioni delle cronache sportive, con la Juventus e il Milan coinvolte in un possibile confronto. La situazione sembra ancora in evoluzione, mentre si fanno avanti indiscrezioni e rumors di mercato. La decisione definitiva dipende anche dall’eventuale interesse di altri club, tra cui quello che potrebbe portare alla trattativa con il giocatore. La questione resta aperta e ancora da definire.

In casa Juventus continua a tenere banco il futuro di Dusan Vlahovic: il Milan osserva interessato, le ultimissime. Al momento è nuovamente fermo ai box a causa di un problema al polpaccio, ma Dusan Vlahovic punta a tornare presto in campo per aiutare la Juventus in questo finale di stagione. Il futuro dell’attaccante serbo, in ogni caso, resta avvolto nel mistero: il suo contratto scade il 30 giugno 2026 e al momento non appare per nulla scontata la sua permanenza a Torino, Lewandowski (AnsaFoto) – Calciomercato.it Proprio per questo motivo, il Milan osserva interessato la vicenda: Max Allegri stravede per Vlahovic e sogna di riabbracciarlo nel capoluogo meneghino ma molto dipenderà da Lewandowski, altro grande obiettivo di mercato del Milan.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Futuro Vlahovic, testa a testa Juve-Milan: dipende da Lewandowski

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