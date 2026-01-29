Mercato Atalanta il Napoli all’assalto per Sulemana | è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman | ecco perché

Il mercato si infiamma intorno a Sulemana. Il Napoli spinge forte e si unisce alla corsa con la Roma, creando un testa a testa serrato. La decisione sul futuro dell’attaccante ghaneese dipenderà anche da Lookman, il cui ruolo potrebbe essere decisivo nel puzzle delle scelte di Sulemana. Intanto, il Napoli accelera per portare un nuovo esterno offensivo in squadra, cercando di mettere pressione sulle concorrenti.

