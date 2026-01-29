Mercato Atalanta il Napoli all’assalto per Sulemana | è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman | ecco perché

Da calcionews24.com 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato si infiamma intorno a Sulemana. Il Napoli spinge forte e si unisce alla corsa con la Roma, creando un testa a testa serrato. La decisione sul futuro dell’attaccante ghaneese dipenderà anche da Lookman, il cui ruolo potrebbe essere decisivo nel puzzle delle scelte di Sulemana. Intanto, il Napoli accelera per portare un nuovo esterno offensivo in squadra, cercando di mettere pressione sulle concorrenti.

Perisic Inter, salta tutto? Arriva la risposta del PSV dopo l’incontro di questo pomeriggio! Benzema ai ferri corti con l’Al Ittihad: vuole lo stipendio di Ronaldo e si rifiuta di giocare! Il francese verso l’addio? Kolo Muani Juve, bianconeri gelati: la decisione del Tottenham spiazza tutti! Salta l’arrivo dell’attaccante? Fiorentina, riecco Kean! L’attaccante torna in gruppo: le ultime sulle chance di convocazione col Napoli Conferenza stampa De Rossi pre Lazio Genoa: «Salvezza ancora lontana, abbiamo imparato dai nostri errori. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mercato atalanta il napoli all8217assalto per sulemana 232 testa a testa con la roma il suo futuro dipender224 da lookman ecco perch233

© Calcionews24.com - Mercato Atalanta, il Napoli all’assalto per Sulemana: è testa a testa con la Roma! Il suo futuro dipenderà da Lookman: ecco perché

Approfondimenti su Atalanta Roma

Fabio Silva Juve, testa a testa con la Roma: ecco quanto chiede il Borussia Dortmund per il giovane talento. La proposta dei bianconeri

Lookman Atalanta: cosa succede dopo il battibecco con Juric? Ultimissimi aggiornamenti in chiave mercato sul futuro del nigeriano, la direzione è questa

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Atalanta Roma

Argomenti discussi: Lookman infiamma il mercato: il Napoli all’assalto a una condizione, le sirene turche e la posizione dell’Atalanta; Calciomercato Napoli, da Maldini a Boga: il valzer esterni; Calciomercato Napoli, Lucca e Lang via prima della Juventus: si chiude per Giovane e Maldini; Calciomercato live oggi: Krstovi? a un passo dall'Atalanta, Vardy idea Napoli, Bailey arriva a Roma, arabi su Locatelli, Vlahovic pista...

Il Napoli sfida la Roma: c'è la prima offerta all'Atalanta per Sulemana. I dettagliIl Napoli segue con attenzione Kamaldeen Sulemana dell'Atalanta per rinforzare la propria batteria di esterni. Secondo quanto riportato da Sky Sport,. tuttomercatoweb.com

Atalanta: il Fenerbahce sfida il Napoli per Lookman. Nuovi contattiIl club turco è tornato alla carica per l'attaccante nigeriano su cui nelle ultime ore si è mosso anche il Napoli. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.