Juanlu Sanchez Juve è testa a testa col Napoli | il Siviglia detta le condizioni da Torino sta per arrivare la prima proposta

Juanlu Sanchez si avvicina alla Juventus, in un duello di mercato con il Napoli. Il Siviglia ha definito le proprie condizioni e da Torino si attende la prima proposta ufficiale. Il direttore sportivo della Juventus ha dato l’ok per il possibile trasferimento, seguito da un blitz in Spagna. La trattativa si intensifica, e le prossime settimane saranno decisive per il futuro dell’esterno spagnolo.

Juanlu Sanchez Juve, duello di mercato: il ds approva il colpo dopo il blitz in Spagna. Si punta al prestito, ma il Siviglia chiede 15 milioni. La Juventus non ha intenzione di fermarsi e, in vista delle prossime scadenze, ha individuato il rinforzo ideale per puntellare la corsia destra difensiva, zona del campo che necessita di nuove energie. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, si profila un acceso duello col Napoli per assicurarsi le prestazioni di Juanlu Sanchez. Il terzino spagnolo, un classe 2003 che sta dimostrando grande personalità nella Liga, è diventato l'oggetto del desiderio di entrambe le big italiane, pronte a darsi battaglia per portarlo in Serie A già in questa finestra di trasferimenti. Juanlu Sanchez Juve, bianconeri vigili sul laterale: il Siviglia detta le condizioni della possibile operazione, due alternative pronteLa Juventus monitora con attenzione la situazione di Juanlu Sanchez del Siviglia, valutando un possibile inserimento come vice-Kalulu. Juanlu Sánchez alla Juve: il Siviglia apre al prestito?Il Siviglia ha aperto alla possibilità di un prestito di Juanlu Sánchez alla Juventus, offrendo così un'opportunità di rafforzamento per i bianconeri.

