Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Napoli si prepara a rispondere alle sfide di questa stagione. Il tecnico Antonio Conte ha indicato l’obiettivo di qualificarsi in Champions League, mentre il giocatore Politano ha espresso un commento su un aspetto che non trova soddisfacente. La squadra si trova ora di fronte alla necessità di reagire rapidamente per raddrizzare il cammino e rispettare le aspettative poste dall’ambiente e dall’allenatore.

Dopo la sconfitta di questo pomeriggio contro la Lazio, il Napoli deve trovare immediatamente la forza per rialzarsi e chiudere il discorso Champions League, raggiungendo quanto richiesto dal tecnico Antonio Conte e dall’ambiente da questa stagione per certi tratti complessa. Proprio riguardo il tecnico azzurro, le voci sul futuro non si arrestano: a tal proposito anche Matteo Politano ha deciso di prendere parola, intervenendo sulla situazione che riguarda Conte e i suoi possibili saluti al termine di questa stagione calcistica. Politano interviene su Conte: le parole del calciatore sul futuro del proprio allenatore. La gara odierna persa...🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Conte, Politano a sorpresa: “C’è un aspetto che non ci piace”

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Napoli-Lazio, Conte sul futuro: "A De Laurentiis non rispondo in pubblico" #SkySport #SkySerieA x.com