Alisson Santos, giocatore del Napoli, ha dichiarato di apprezzare molto un aspetto del suo modo di giocare quando è in campo. Nonostante non abbia segnato durante la partita contro il Lecce, si è distinto per la sua presenza e per l’incisività mostrata soprattutto nella ripresa. La partita si è conclusa con il Napoli impegnato a mantenere il risultato e a sfruttare le occasioni create.

Non ha trovato il gol, ma è stato uno degli uomini più incisivi del Napoli, specialmente nella ripresa. Alisson Santos ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida con il Lecce, sottolineando un aspetto che apprezza particolarmente quando ha l’opportunità di scendere in campo. Santos dopo Napoli-Lecce: il messaggio ai tifosi. Alisson ha subito spiegato subito una sua preferenza: “Mi piace molto avere il pallone addosso e puntare l’avversario”. Sulla gara ha aggiunto: “Era una partita difficile, ho provato a segnare, ma l’importante è aiutare la squadra e vincere le partite”. Infine su una sua peculiarità ha concluso: “Confermo che mi piace di calciare sul primo palo, perché l’ho imparato fin da bambino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lecce, Alisson Santos svela: “C’è un aspetto che mi piace tanto quando sono in campo”

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