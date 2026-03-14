Dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce, Matteo Politano e Rasmus Hojlune hanno parlato a Dazn. Politano ha raccontato che durante l’intervallo l’allenatore ha detto ai giocatori di mantenere la calma, promettendo che con un gol si sarebbero sistemate le cose. Hojlune ha condiviso le proprie impressioni sulla prestazione della squadra nel secondo tempo.

Matteo Politano e Rasmus Hojlune hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo l a vittoria del Napoli contro il Lecce Politano a Dazn. “Sono contentissimo, oggi sono riuscito a fare questo benedetto gol che mi mancava da una vita. Contento di aver vinto e di aver regalato un assist ad Hojlund. Giornata fantastica, perfetta. Abbiamo vinto una gara difficile, avevano iniziato così così poi abbiamo reagito. Strategici per questa vittoria che dà continuità. Conte all’intervallo ci ha detto di stare tranquilli e che con un gol avremo rimesso le cose a posto. Sapeva la nostra forza. Noi pensiamo a noi stessi, siamo contenti di aver recuperato giocatori di qualità che oggi hanno cambiato la partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Politano: “Conte all’intervallo ci ha detto di stare tranquilli e che con un gol avremo rimesso le cose a posto”

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