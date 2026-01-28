Questa mattina a Motta Sant'Anastasia un pedone è stato investito e ucciso da un’auto sulla Strada Provinciale 13. L’incidente è avvenuto in un tratto trafficato, ma ancora non sono chiare le cause. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

Tragedia questa mattina sulla Strada Provinciale 13 a Motta Sant'Anastasia, nel Catanese, per un incidente. Un uomo che stava attraversando la strada è stato travolto da una vettura in transito ed è morto sul colpo. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri del locale Comando Stazione, che stanno portando avanti le indagini per accertare l’esatta dinamica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Pedone travolto e ucciso da un'auto a Motta Sant'Anastasia

Approfondimenti su Motta Sant Anastasia

Questa mattina, sulla strada provinciale 13 vicino al cimitero di Motta Sant'Anastasia, un pedone è stato travolto da un’auto e ha perso la vita sul colpo.

Nella serata di martedì 6 gennaio, in via Scillitani, si è verificato un incidente mortale coinvolgendo un pedone.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Motta Sant Anastasia

Argomenti discussi: Incidente a Palestrina: pedone investito e ucciso da un automobilista; Palestrina, pedone 65enne investito e ucciso sulla via Pedemontana; Pedone investito e ucciso a Palestrina: l’automobilista fugge, poi si pente; Pedone muore investito da un furgone a Ponte di Savignone.

Pedone travolto e ucciso da un'auto a Motta Sant'AnastasiaInutile l'intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo ... gazzettadelsud.it

Pedone travolto da un'auto finisce in un canale pieno d'acqua e muore sul colpoLa vittima è un 59 enne di Precenicco che stava tornando a casa. L'incidente sulla provinciale che porta a Lignano, un rettilineo non illuminato tra i campi ... rainews.it

Incidente mortale a Motta Sant’Anastasia, attraversa la strada e viene travolto da una vettura La notizia: https://qds.it/incidente-mortale-motta-sant-anstasia/ - facebook.com facebook