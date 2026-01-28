Incidente mortale sulla strada provinciale 13 | travolto pedone all' uscita di Motta Sant' Anastasia

Questa mattina, sulla strada provinciale 13 vicino al cimitero di Motta Sant'Anastasia, un pedone è stato travolto da un’auto e ha perso la vita sul colpo. L’incidente si è verificato all’uscita del paese, senza che nessuno possa fare nulla per salvare la vittima. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per il pedone non c’era già più niente da fare. La polizia sta lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente.

Questa mattina, sulla strada provinciale 13 all'uscita di Motta Sant'Anastasia, in zona cimitero, un pedone è stato investito da un'auto ed è deceduto sul posto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e il personale del 118, che non ha potuto fare nulla per.

