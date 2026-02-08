Furto in casa durante i festeggiamenti di Sant’Agata | arrestati due uomini

Durante i festeggiamenti di Sant'Agata, i carabinieri di Catania hanno bloccato un tentativo di furto in una casa. Due uomini sono stati arrestati sul posto, mentre cercavano di entrare nell’abitazione. La vicenda si è conclusa con l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno impedito il colpo.

Un furto in abitazione è stato sventato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Catania durante i festeggiamenti in onore di Sant'Agata. Due uomini, di 47 e 64 anni, entrambi pregiudicati e residenti a Catania, sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso in abitazione. L'episodio è avvenuto mentre il proprietario dell'appartamento, situato al secondo piano di un edificio cittadino, stava seguendo la tradizionale processione. Scattato l'allarme antifurto, l'uomo si è collegato all'impianto di videosorveglianza interna, accorgendosi in tempo reale della presenza di un ladro all'interno della propria abitazione.

