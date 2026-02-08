Furto in casa durante i festeggiamenti di Sant’Agata | arrestati due uomini

Da cataniatoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i festeggiamenti di Sant'Agata, i carabinieri di Catania hanno bloccato un tentativo di furto in una casa. Due uomini sono stati arrestati sul posto, mentre cercavano di entrare nell’abitazione. La vicenda si è conclusa con l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che hanno impedito il colpo.

Un furto in abitazione è stato sventato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Catania durante i festeggiamenti in onore di Sant'Agata. Due uomini, di 47 e 64 anni, entrambi pregiudicati e residenti a Catania, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso in abitazione. L’episodio è avvenuto mentre il proprietario dell'appartamento, situato al secondo piano di un edificio cittadino, stava seguendo la tradizionale processione. Scattato l'allarme antifurto, l’uomo si è collegato all’impianto di videosorveglianza interna, accorgendosi in tempo reale della presenza di un ladro all'interno della propria abitazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su SantAgata Festeggiamenti

Sant’Agata, al via i festeggiamenti: tra candelore, corteo e carrozze del Senato

Questa mattina a Catania sono iniziati ufficialmente i festeggiamenti per Sant’Agata.

Firenze: furto in appartamento a Rifredi, arrestati due uomini

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su SantAgata Festeggiamenti

Argomenti discussi: Furto in casa durante i festeggiamenti di Sant’Agata: arrestati due uomini; Furto in appartamento durante la processione di Sant’Agata, due arresti a Catania; Portico, furto in casa durante la festa: un arresto; Furti nelle abitazioni durante le vacanze: i consigli della Polizia.

furto in casa durantePortico, furto in casa durante la festa: un arrestoIl miracolo di Sant'Antuono. Si è conclusa con un lieto fine la serata di una cittadina di Portico di Caserta, che sabato, rincasando durante i festeggiamenti ... ilmattino.it

Portico di Caserta, furto in casa durante la sfilata dei carriPortico di Caserta – Il fragore dei carri di Sant’Antuono e il fermento della festa patronale non hanno fermato l’azione di una banda di malviventi, ma la ... cronachedellacampania.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.