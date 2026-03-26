Il Tribunale penale di Parigi ha condannato in contumacia e a porte chiuse Tariq Ramadan, islamologo, a 18 anni di reclusione per aver stuprato tre donne. La sentenza si basa su un procedimento che ha visto l’uomo giudicato per i reati di violenza sessuale. La condanna è stata emessa dopo un processo senza la presenza dell’imputato.

Il Tribunale penale di Parigi ha giudicato in contumacia e a porte chiuse l’islamologo Tariq Ramadan per aver stuprato tre donne. L’uomo è stato condannato a scontare 18 anni di reclusione. La pena, conforme alle richieste del procuratore generale, è motivata dall’«estrema gravità dei fatti». È importante sottolineare che Ramadan era stato già condannato in Svizzera nel 2025 per un crimine analogo, quale violenza carnale e coazione sessuale. Tariq Ramadan: dal processo «farsa» alla condanna di 18 anni. Tariq Ramadan, attualmente sessantatreenne, ha lasciato nel 2021 l’Università di Oxford in cui insegnava. L’allontanamento è legato alle prime accuse rivoltegli quattro anni prima. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tariq Ramadan condannato per stupro: l’uomo dovrà scontare 18 anni di reclusione

Articoli correlati

Tariq Ramadan, l’islamologo condannato a 18 anni per violenze sessuali a ParigiIl mondo accademico e mediatico è tornato a osservare con attenzione la vicenda di Tariq Ramadan, islamologo svizzero di rilievo internazionale, al...

Parigi, condannato a 18 anni di carcere l’islamologo Tariq Ramadan: ha stuprato tre donneRamadan è stato processato in contumacia a Parigi per gli stupri di tre donne avvenuti in Francia tra il 2009 e il 2016; la scorsa estate era stato...

Contenuti e approfondimenti su Tariq Ramadan

Temi più discussi: Tariq Ramadan condannato a 18 anni di carcere in Francia; Il noto islamologo Tariq Ramadan è stato condannato a 18 anni di carcere in Francia per stupro; Tariq Ramadan condannato a 18 anni per lo stupro di tre donne; Francia: 18 anni aTariq Ramadan per stupro.

Il noto islamologo Tariq Ramadan è stato condannato a 18 anni di carcere in Francia per stuproMercoledì il noto accademico, saggista e islamologo svizzero Tariq Ramadan è stato condannato in contumacia a 18 anni di carcere per stupro in Francia. Un tribunale di Parigi lo ha giudicato colpevole ... ilpost.it

Tariq Ramadan condannato a 18 anni di carcere in FranciaIl Tribunale penale di Parigi ha riconosciuto colpevole l’islamologo svizzero di stupro su tre donne - L’uomo era già stato condannato nella Confederazione per un altro caso ... rsi.ch

RT @giuliomeotti: Ma in Italia nessuno si ricorda di quando Tariq Ramadan, condannato ieri a 18 anni di carcere per stupro a Parigi, era il… x.com

Tariq Ramadan condannato a 18 anni per stupro. Emesso un mandato di arresto internazionale per l'islamologo ginevrino - facebook.com facebook