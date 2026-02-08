Verona | arrestato ventiquattrenne per ripetuta violazione del divieto di dimora e inosservanza di misure cautelari

Un giovane marocchino di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Verona sabato pomeriggio. Era sotto divieto di dimora, ma ha continuato a violarlo più volte, non rispettando le misure imposte dal tribunale. L’uomo, irregolare sul territorio e con precedenti penali, è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo diverse violazioni.

Un ventiquattrenne di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato a Verona sabato pomeriggio, dopo aver ripetutamente violato una misura di divieto di dimora imposta dal tribunale scaligero. La sua detenzione, che segue un periodo di sorveglianza e controlli intensificati da parte della polizia locale, segna un'escalation di una vicenda che aveva visto il giovane soggetto a restrizioni sempre più severe a causa della sua reiterata inosservanza delle disposizioni giudiziarie. L'arresto è avvenuto nei pressi del centro commerciale Adigeo, un'area frequentata e monitorata dalle forze dell'ordine, intorno alle ore 15:20 di sabato 6 febbraio.

