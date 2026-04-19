Furti a Clauzetto 55enne ai domiciliari

Nella giornata di oggi, i Carabinieri della Stazione di Meduno hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 55 anni, che si trovava ai domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Pordenone e riguarda una rideterminazione di pene concorrenti. L'uomo è stato trasferito in carcere per l'esecuzione della condanna.

I Carabinieri della Stazione di Meduno hanno dato esecuzione a un provvedimento di rideterminazione di pene concorrenti, con ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Pordenone nei confronti di C.A., 55enne del posto, già.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Furti, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: 47enne ai domiciliari Cecina | Ai domiciliari per rapina e furti, sorpreso fuori casa senza permesso: denunciatoUn 42enne di origine straniera non ha rispettato i domiciliari e per questo è stato denunciato dai carabinieri di Cecina per evasione.