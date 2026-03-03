Autostrada A12 | furgone si schianta al casello di Rosignano 4 feriti uno è gravissimo

Un incidente si è verificato al casello autostradale di Cecina-Rosignano sull'A12, in direzione Livorno. Un furgone si è schiantato, causando quattro feriti, di cui uno in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

ROSIGNANO (LIVORNO) – Pauroso incidente stradale al casello autostradale di Cecina-Rosignano, lungo l'autostrada A12, in direzione Livorno. Nel pomeriggio di oggi, 3 marzo 2026, un furgone, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro la barriera di cemento del casello. Il bilancio è di quattro feriti, uno dei quali in condizioni gravi. L'incidente si è verificato intorno alle 15.30. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe impattato violentemente contro il guard rail e la struttura del casello senza il coinvolgimento di altri veicoli. Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze della Pubblica Assistenza di Rosignano, un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Cecina e una della Misericordia di San Pietro in Palazzi, oltre ai vigili del fuoco.