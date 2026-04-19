fuorisalone itinerario porta venezia

Design is Act è il concept della design week 2026 di Porta Venezia. “Con Design is Act vogliamo riportare il design alla sua dimensione più autentica: quella di atto culturale capace di trasformare la realtà. Progettare significa assumersi una responsabilità, prendere posizione nel proprio tempo e costruire relazioni tra pensiero, materia e società”, ha spiegato Carlo Barbarossa Co-founder e Creative Director di Porta Venezia Design District, “Il Distretto nasce proprio da questa visione: creare un contesto in cui il design non sia solo esposizione, ma un dispositivo capace di attivare connessioni, generare conoscenza e mettere in dialogo mondi diversi.🔗 Leggi su Panorama.it

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