Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 nel quartiere di Porta Venezia

Ogni aprile, Milano si trasforma durante il Fuorisalone nel quartiere di Porta Venezia, attirando visitatori e appassionati di design da tutta Italia e oltre. L’evento si svolge in diverse location della zona, con esposizioni, installazioni e incontri dedicati al mondo del design e dell’architettura. La manifestazione prevede anche talk e workshop aperti al pubblico, con un calendario ricco di appuntamenti distribuiti nel quartiere.

C’è un momento, ogni anno in aprile, in cui Milano smette di essere solo una metropoli e diventa qualcos’altro. Le serrande si alzano su cortili altrimenti silenziosi, i portoni di palazzi storici cedono ai visitatori curiosi, e le strade si riempiono di quella particolare energia che solo la Milano Design Week sa generare. Dal 20 al 26 aprile 2026, in contemporanea con la 64ª edizione del Salone del Mobile a Fiera Milano-Rho, il Fuorisalone torna a occupare la città con oltre mille eventi distribuiti in diciannove quartieri, attraendo professionisti, designer e appassionati da ogni angolo del pianeta. Il tema scelto per questa edizione è “Essere Progetto”: un manifesto che sposta il baricentro dal prodotto all’esperienza, dall’oggetto alla relazione, dalla forma alla narrazione.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 nel quartiere di Porta Venezia Notizie correlate Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 nel quartiere 5VIE a MilanoC’è un angolo di Milano dove il tempo sembra essersi fermato e poi ripartito, come un vecchio orologio cui è stata data carica nuova. Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 nel quartier BreraOgni aprile, Milano smette di essere una città e diventa qualcosa di più difficile da definire: un laboratorio, un teatro all’aperto, un palcoscenico... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Fuorisalone 2026, la guida completa: le installazioni più scenografiche e gli eventi nei distretti di Milano, da Alcova alla Statale e Dropcity; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Fuorisalone 2026: guida agli eventi food da non perdere; Milano Design Week 2026: gli eventi da non perdere!. Sei di Porta Venezia Milano se... facebook